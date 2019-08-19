SERDAR ORTAÇ, CHLOE LOUGHNAN'I UĞURLAMADI!

SonDakika.com'un haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliğini 8 Ağustos'ta tek celsede sonlandırdı. Ayrılık sonra toparlanan Chloe, dün öğle saatlerinde doğup büyüdüğü İrlanda'ya geri döndü. O anlarda evde olan Ortaç ise eşini uğurlamadı.
ESKİ KARISINI UĞURLAMADI
2 Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Chloe birlikte oturdukları Emirgan'daki evlerinden 10 bavulla ayrılırken Serdar Ortaç uyuyordu. Eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" dedi.