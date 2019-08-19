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SERDAR ORTAÇ, CHLOE LOUGHNAN'I UĞURLAMADI!

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SERDAR ORTAÇ, CHLOE LOUGHNAN'I UĞURLAMADI!
5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç, evinden 10 bavulla ayrılan eski eşi Chloe Loughnan'ı yolcu etmedi. Eski eşi evden giderken uyuyan Ortaç, Chloe ile ilgilenmesi için şoförünü yolladı.

SonDakika.com'un haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliğini 8 Ağustos'ta tek celsede sonlandırdı. Ayrılık sonra toparlanan Chloe, dün öğle saatlerinde doğup büyüdüğü İrlanda'ya geri döndü. O anlarda evde olan Ortaç ise eşini uğurlamadı.

ESKİ KARISINI UĞURLAMADI
2 Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Chloe birlikte oturdukları Emirgan'daki evlerinden 10 bavulla ayrılırken Serdar Ortaç uyuyordu. Eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" dedi.

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