SERDAR ORTAÇ CASİNODA BİR SERVET KAYBETTİ!

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın geçtiğimiz ay konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadığı ve 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi.

Milliyet Gazetesi'nden Umut Ünver'in haberine göre İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliklerini ağustos ayında bitiren Serdar Ortaç’ın, yine kumar batağına saplandığı iddia edildi.

Yıllardır kumar sevdası bitmek bilmeyen şarkıcının, yaşadığı ayrılığın ardından zor bir süreçten geçtiği ve maddi durumunun iyi olmadığı konuşuluyor. Ortaç'ın geçtiğimiz ay Kıbrıs’ta konser verdiği bir otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği söyleniyor.

İddiaya göre; şarkıcı, borcunu farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyecek. Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı.

ORTAÇ 'YALAN' DEDİ

Haberi sosyal medya hesabında paylaşan Serdar Ortaç, 'Komple yalan haber' notunu düştü...