  • BIST 104.940
  • Altın 270,740
  • Dolar 5,7505
  • Euro 6,3328
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

SERDAR ORTAÇ CASİNODA BİR SERVET KAYBETTİ!

»
SERDAR ORTAÇ CASİNODA BİR SERVET KAYBETTİ!
Şarkıcı Serdar Ortaç’ın geçtiğimiz ay konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadığı ve 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi.

Milliyet Gazetesi'nden Umut Ünver'in haberine göre İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliklerini ağustos ayında bitiren Serdar Ortaç’ın, yine kumar batağına saplandığı iddia edildi.

Yıllardır kumar sevdası bitmek bilmeyen şarkıcının, yaşadığı ayrılığın ardından zor bir süreçten geçtiği ve maddi durumunun iyi olmadığı konuşuluyor. Ortaç'ın geçtiğimiz ay Kıbrıs’ta konser verdiği bir otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği söyleniyor.

İddiaya göre; şarkıcı, borcunu farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyecek. Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı.

ORTAÇ 'YALAN' DEDİ

Haberi sosyal medya hesabında paylaşan Serdar Ortaç, 'Komple yalan haber' notunu düştü...

serdaserdsaerr-zt3x.jpg

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FERİT ŞAHENK'TEN OLAY SATIŞ KARARI!13 Kasım 2019 Çarşamba 15:48
  • ‘HOCALARIN HOCASI’ MÜMTAZ SOYSAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!13 Kasım 2019 Çarşamba 14:36
  • WASHİNGTON POST KRİTİK GÖRÜŞMEYE SAATLER KALA YAZDI: TRUMP’IN ERDOĞAN’A SÜPRİZ TEKLİFİ…13 Kasım 2019 Çarşamba 14:10
  • ALİŞAN’DAN ÇAĞLA ŞIKEL’E ANLAMSIZ YORUM!13 Kasım 2019 Çarşamba 13:53
  • EVLİ OYUNCU ERTAN SABAN’IN ÇAPKINLIK GECESİ!13 Kasım 2019 Çarşamba 13:38
  • İMAMOĞLU’NA ULUSLARARASI DEMOKRASİ MADALYASI!13 Kasım 2019 Çarşamba 13:22
  • SON DAKİKA… AHMET ALTAN YENİDEN TUTUKLANDI!13 Kasım 2019 Çarşamba 13:06
  • MERVE TAŞKIN: BİLİMSEL OLARAK BAKİREYİM...13 Kasım 2019 Çarşamba 12:55
  • "ALKOL BAĞIMLISIYIM" DİYEN DANLA BİLİC'TEN YENİ AÇIKLAMA!13 Kasım 2019 Çarşamba 12:42
  • BURCU ESMERSOY ÜZERİNE ALINMADI! "DEMET'İN SÖZLERİ..."13 Kasım 2019 Çarşamba 12:32
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim