Sacitaslan.com'un haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programında dile getirilen iddiaya göre Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın anlaşmalı olarak boşanacak.
Müge Dağıstanlı yayın esnasında Serdar Ortaç'ı arayarak iddianın aslını öğrenmek istedi. Dağıstanlı'nın aktardığı bilgiye göre ünlü sanatçı 'Bilmem ki ne desem. Şu an uçaktayım' yanıtını vererek telefonu kapattı.
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın önceki aylarda da boşanacakları iddia edilmiş, ünlü sanatçı bu iddiayı jet hızla yalanlamıştı.
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SERDAR ORTAÇ BOŞANIYOR MU?
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın yarın anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi.
Sacitaslan.com'un haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programında dile getirilen iddiaya göre Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın anlaşmalı olarak boşanacak.
Etiketler: Serdar Ortaç, Boşanma, İddia
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