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Serdar Ortaç baba mı oluyor?

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Serdar Ortaç baba mı oluyor?
47 yaşındaki Serdar Ortaç, önceki akşam Miami’de 25 yaşındaki eşinin karnını öptü. İrlandalı gelin ile ünlü popçunun ‘Aşk tam da orada’ yorumu ‘Serdar baba oluyor’ dedirtti.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, ABD'de yaşamak isteyen Chloe Loughnan'ın isteğine kayıtsız kalamadı. Ortaç, 25 yaşındaki eşinin Miami aşkına boyun eğip soluğu İrlandalı modelin yanında aldı. MS hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki popçu, hem durumunun iyiye gitmesini hem de eşiyle arasındaki sorunları çözmesini önceki akşam Miami'deki 'Seaspice' adlı mekanda kutladı. Ortaç'ın eşinin karnını öptüğü videoyu Loughnan'ın "Aşk tam da orada" notu ile paylaşması ise akılları karıştırdı. 

EV BAKIYORLAR...
Eşinin kariyeri için anneliğe sıcak bakmamasına rağmen bir röportajında "2017'de çocuk düşünüyoruz" diyen Ortaç'ın bu hareketi "Serdar sonunda baba oluyor" dedirtti. Eşinin bir dediğini iki etmeyen ünlü popçunun Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu'nun da ev almayı düşündüğü Palm Island'da lüks villa arayışına girdiği öğrenildi..

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