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Serdar nafakamı ödemiyor

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Serdar nafakamı ödemiyor
Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketine dönen Chloe Loughnan, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun" dedi.

Serdar Ortaç, boşandıkları dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Chloe Loughnan eski eşinin bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum.” dedi.

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