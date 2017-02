Serdar göbek sever

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf merak uyandırdı...

ABD Miami'de bir kulüpte eğlenen çiftin seksi dansında dikkat çeken nokta Serdar Ortaç'ın eşinin göbeğini öpmesiydi.

Chloe bu karenin altına İngilizce "That's love right there" (İşte Aşk Orada) notunu düştü. Takipçileri "Yoksa bebek mi geliyor?" diye sordu.

ÖZEL KORUMAYLA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Chloe Loughnan'ın yanında Serdar Ortaç'ın yeni tuttuğu özel koruması vardı. 24 yaşındaki İrlandalı yenge, "Amerika'ya gidiyorum. Serdar'ın da Mart'ta Amerika'da konseri var. Miami’de kavuşacağız" demişti.

'ÇOCUĞUM OLMAZSA EVLATLIK ALACAĞIM'

Geçtiğimiz Aralık ayında Kuzey Kıbrıs’taki bir Hotel’de konser veren Serdar Ortaç, sevenlerine içini dökmüştü. "6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'Seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz" demişti.