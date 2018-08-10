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Serdar Deliktaş Altınordu'da!

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Serdar Deliktaş Altınordu'da!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gazişehir Gaziantep'ten Serdar Deliktaş'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Deliktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Deliktaş, Altınordu'nun çok farklı bir misyona sahip olduğunu belirtti.

Altınordu'nun bir yandan yarışmacı kimliği ile şampiyonluğa oynadığını, diğer yandan her sezon futbola yepyeni yıldızlar kazandırdığını bildiren Deliktaş, "Altınordu örnek alınması gereken bir model. Her oyuncunun kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Altınordu'nun 50 yıla yakın aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönme planları yapan kadrosunda olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Futbola Kahramanmaraşspor'da başlayan 32 yaşındaki forvet daha önce GASKİ Spor, Gazişehir Gaziantep, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'da da forma giydi.

Serdar Deliktaş'ın 1. Lig'de 191 maçta 57 golü bulunuyor.

 

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