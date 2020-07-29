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Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum
Survivor yarışmasında tanışan ve dostlukları pekişen milli futbolcular Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç beraber Çeşme tatiline gitti. Sercan Yıldırım’ın kardeşi Tezcan’ın düğününe katılmak için Bursa’ya giden Survivor Aycan ve Sercan yaz tatiline kaldığı y
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- 19:01 - Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum
- 18:20 - Türkiye de kadınlara neler oluyor?
- 18:04 - Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı anketinde çarpıcı sonuç!
- 17:49 - AKP'li başkanın borçları yüzünden CHP’li belediye haciz geldi!
- 16:00 - Muharrem İnce: "Meclis özgürlüklerin fişini çekti"
- 15:57 - Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!
- 15:55 - Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!
- 15:50 - Şeyma Subaşı ayrılık iddiaları
- 15:41 - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
- 15:39 - Kaftancıoğlu’ndan RTÜK üyelerine suç duyurusu
- 15:35 - Uğur Dündar, Erbaş'ın Adil Öksüz'le ilişkisini açıkladı
- 15:32 - AKP ile Davutoğlu arasında Perinçek polemiği
- 15:30 - Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi!
- 15:28 - RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in ailesi koronaya yakalandı!
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