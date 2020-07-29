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Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum

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Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum
Survivor yarışmasında tanışan ve dostlukları pekişen milli futbolcular Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç beraber Çeşme tatiline gitti. Sercan Yıldırım’ın kardeşi Tezcan’ın düğününe katılmak için Bursa’ya giden Survivor Aycan ve Sercan yaz tatiline kaldığı y

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında aynı takımda yer alan ve elendikten sonra iki yakın arkadaş olan Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç, birlikte tatile çıktı. Eğlenceli halleriyle tanınan Yıldırım, aynı arabada yolculuk yaptığı Yanaç'ı uyurken ifşa etti.

 
 
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Yarışmada Aşkım Burçe, Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında başlayan arkadaşlık, kaldığı yerden devam ediyor.

 
 
 
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Geçtiğimiz gün Sercan'ın kardeşinin düğününde bir araya gelen ikili bu sefer de yarışma esnasında planladıkları çikolata partisi yapma sözlerini tutmak için tatile çıktı.

 
 
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Aycan'ı uyurken ifşa etti

Aynı yarışmada yer alan Yasin Obuz'u da alan Aycan ile Sercan, Çeşme'ye gitmek için yola çıktı. Sosyal medya üzerinden laf atan Survivor yarışmacıları seyahatte birbirlerini ifşa etmeyi ihmal etmedi.

 
 
 
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Arabayı süren Sercan Yıldırım arka koltukta uyuyan Aycan'ın fotoğrafını çekerek paylaştı. Fotoğrafa aralarında çeken diyalogları da yazan Sercan Yıldırım, "SY: Yolda bile uyuyor, A.Y: Sanane uyurum, S.Y: Ok" ifadelerini kullandı.

 
 
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21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

 
 
 
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Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

 
 
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2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

 
 
 
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Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

 
 
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Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

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