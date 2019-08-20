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SERAY SEVER'İN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY NE?

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SERAY SEVER'İN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY NE?
Eray Sünbül’le geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seray Sever, mutluluğu yakaladığını söyledi. İşiyle ve evliliğiyle ilgili özel detaylardan bahseden Sever, bakın ne dedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Seray Sever, uzun bir aradan sonra  "Gel Konuşalım"la ekrana döndü.  Yorumculuk yaptığı programdaki, "O ucuz bu pahalı; üretin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı, ne yapacaksın yemeyeceksin" açıklamalarıyla sosyal medyada olay oldu. Ben orada üç konuya tamamen pozitif yaklaşarak, olumlu taraftan bakılması gerektiğini ve benim de bu bakış açısıyla yaklaştığımı söyledim.
Sözlerimin arkasındayım! Hayatta ve sağlıklıysak, savaşın nadiren eksik olduğu bu topraklarda, bu koşullarda yaşayabiliyorsak cennet vatanımızda, gerçekten şükretmeliyiz.

 

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