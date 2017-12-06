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Seranay'ın Özgüveni!

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Seranay'ın Özgüveni!
Serenay Sarıkaya, Koç Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. KU Business Club’ın ( Koç Üniversitesi İşletme Kulübü) 7.’sini düzenlediği “Business Trip’17” adlı etkinliğe konuşmacı olarak katılan Serenay Sarıkaya, üniversiteli öğrencilere kariyer konusunda ta
Serenay Sarıkaya, Koç Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri’nden İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Business Trip’17’ye konuşmacı olarak katıldı. KU Business Club’ın 7.’sini düzenlediği Business Trip’17 iş dünyasına damgasını vurmuş şirketlerin yöneticileri ve alanlarında üstün başarıya ulaşmış isimleri öğrencilerle bir araya getirdi. Serenay Sarıkaya da etkinlikte, üniversiteli gençlere kariyerindeki dönüm noktalarını anlattı ve “özgüven”in hayatındaki büyük etkisinden bahsetti.
 
"Kendinize inanın!"
 
Genç ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya etkinlikte,“ Özgüven bence kişinin kendisini tüm eksikleriyle kabul edebilmesi. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, hepimizin hoşuna gitmeyen yönleri vardır. Önemli olan bu yönlerimizle de barışıp, yüzleşebilmek. Ben hayatta karşıma gelen iyi şeyleri bir ödül olarak kabullenmeye çalıştım. Bence insan kendisine ne kadar çok inanırsa, başarmaya o kadar yaklaşıyor. Ve sen kendine inandığında diğerlerini de inandırabiliyorsun” sözleriyle gençlere cesaret verdi.
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