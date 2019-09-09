SERANAY SARIKAYA'YA NETFLİX'TEN TEKLİF!

Daha önce "Fi" dizisi ile dijitalde yer alan ünlü oyuncu, bu kez Netflix ile çalışabilir.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Dizi ve filmleri ile Türkiye'de de fazlasıyla takip edilen Netflix, bünyesinde çalıştırdığı Türk oyunculara yenilerini ekliyor.

NETFLİX GEMİLERİ YAKTI

Bu kez tecrübeli bir ismi Netflix ekranlarına taşımak isteyen platform, genç yıldız Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü. Projenin detayları belli olmasa da verilen ücret, dudak uçuklattı.

4 MİLYON TL'LİK TEKLİF

Güzel oyuncuya, Netflix’in projesini kabul etmesi durumunda 700 bin dolar yaklaşık 4 milyon TL teklif edileceği konuşuluyor.