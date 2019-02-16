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Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması

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Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım ile ilgili soruları yanıtladı.

Şu anda Beşiktaş'ın çalışanı olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Kulüpte buna izin ve onay verdiği için bir sorun yok gibi görünüyor. Yakın bir zamanda federasyondan resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendirilecek durumdur. Bugün için anlaşma yok. Olduğu zaman açıklarız. Bu tip görüşmeler oldu. Olabilir, bekliyoruz."

 

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