Şenol Güneş'ten Ali Koç yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç hakkında da açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlar konusunda sarı-lacivertli kulübün atılan cisimlerle ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Güneş, şunları söyledi:

"Beyaz sayfa her zaman var, kirletiyoruz. Ali beyi tanıyorum. Aziz beyle de çok iyi dostluklarımız oldu. Kendi gerçeklerimizi futbolda saptırıyoruz. Komployu ben yaptım, o zaman cismi de ben attım, ben düştüm. Muayeneye gittim, gözümde yırtık var. Kanama oldu. Daha önce tansiyon 17'ye çıkmamıştı. Kıyafetim de bordo-mavi değildi. Komplo, kumpas, tiyatro niye yapayım. Sen yaptırtma o zaman. Soyunma odasına gelseydin. Kim ne kazandı. Ben de kaybettim. Çok üzüldüm, kırıldım. İçten darbe gördük. Mühim olan ayakta durabilmek. Meslek olarak zaten uzatmaları oynuyoruz."