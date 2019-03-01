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Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş'a kim gelecek?

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Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş'a kim gelecek?
"Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ve Avrupa'da başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hocayla anlaşacağız" diyen Orman, Ljajic'in takımda kalma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilmesi sonrası siyah-beyazlı ekibin başına kimin geçeceği merak konusu olmaya başladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik adam arayışına ilişkin olarak, "Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ve Avrupa kupalarında başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hocayla anlaşacağız" dedi. Orman ayrıca Adem Ljajic'in büyük olasılıkla gelecek sezon da Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beinsports'ta katıldığı canlı yayında siyah-beyazlı camia ile ilgili birçok konuya açıklık getirdi.

"Ülke olarak bu durumuna alışmalıyız" 

Şenol Güneş'in Milli Takım teknik direktörlüğü görevini üstlenmesi ana gündem maddesiydi.  Başkan Orman, "Ülke olarak, sezon bitmeden bir oyuncu veya teknik adamın başka bir kulüple anlaşması durumuna alışmalıyız." dedi.

"Şu anda gelecek teknik direktör konusunda bir karar yok"

Teknik adam arayışında önlerinde üç ay gibi bir süre olduğunu hatırlatan Fikret Orman, "Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ve Avrupa kupalarında başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hocayla anlaşacağız. Şu anda verdiğimiz bir karar yok." ifadelerini kullandı.

"Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta olacak gibi görünüyor" 

Siyah beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic'in geleceği hakkında da konuşan Orman, "Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta olacak gibi görünüyor. Kontratında bazı maddeler var ve o maddeler tutarsa alınacak." dedi.

Kagawa kalacak mı?

Fikret Orman ayrıca Borussia Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa ile yola devam edip etmeme kararının önümüzdeki süreçte verileceğini belirtti.

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