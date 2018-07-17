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Şenol Güneş'e Gökhan Töre için doktorlardan uyarı!

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Şenol Güneş'e Gökhan Töre için doktorlardan uyarı!
Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından yavaş yavaş sahalara dönen Gökhan Töre'nin durumunun yine de kritik olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın şanssız yıldızı Gökhan Töre peş peşe ciddi sakatlıklar yaşamıştı. İki kere kıkırdak ameliyatı geçiren yıldız futbolcu, ağır operasyonlar geçirmişti.

Taraftarın yolunu gözlediği Gökhan Töre, yeni sezon öncesi yavaş yavaş sahalara dönmeye hazırlanırken, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili gerçeğe Habertürk ulaştı...

Kartal Yiğit'in haberine göre; yeniden Siyah-Beyazlı taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanan ve iyi bir kamp dönemi geçiren Gökhan Töre'nin durumunun yine de kritik olduğu öğrenildi. Doktorların uyarısını dikkate alan teknik direktör Şenol Güneş, fazla yükleme yaptırmıyor.

'3 MAÇ OYNARSAN 1 MAÇ DİNLEN'

Sakatlığın nüksetmemesi için adeta yıldız futbolcunun üzerine titreyen Şenol Güneş, yoğun maç programında arka arkaya oynarsa belli bir süre Töre'yi dinlendirecek. Öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş'in "Senden çok memnunum, futbol azmin ve iştahın beni mutlu ediyor. Fakat dizine fazla yükleme yapmayalım. Temkinli olmakta fayda var, seni bir daha kaybedemem. 3 maç oynarsan 1 maç dinlenmen gerekiyor. Doktorların da bu yönde uyarıları var" dediği öğrenildi.

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