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Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz

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Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz
Şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraja çıkacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi

Trabzon'un son 10 maçta yenilmediğine dikkat çeken Güneş, "Büyük bir çıkış yakaladılar. Moralleri çok yüksek. Özellikle yeni statlarında gol dahi yemediler. Taraftarlarıyla bütün oluyorlar. Ancak sizler bu sezon Napoli, Benfica, Olympiakos gibi zorlu deplasmanlardan başı dik ayrıldınız. F.Bahçe ve G.Saray'dan dış sahada gol yemediniz. Formdalar ama biz de Beşiktaşız. Kalitemizi defalarca kanıtladık. Bizim de moralimiz yüksek. Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz" diye konuştu. Güneş, rakip bekler Pereira ve Mas'a da vurgu yaparak, "Kanatları çok etkili kullanıyorlar. Özellikle Pereira ve Mas'a orta yaptırmamaya çalışın" uyarısı yaptı.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

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