"Senin yüzünden kardeşimin psikolojisi bozuldu"

Demet Akalın kardeşinin TV 8'den ayrılmasının sebebi olarak Şeyma Subaşı'yı göstermişti. Şeyma Subaşı konuya dair bir açıklama yaptı.

Subaşı yaptığı açıklama da "İşte o 2 sene kablo taşıdı kanalda dediğin kişiyi de işten çıkartan ben değilim! Hatta tam tersi ben zannedecekler üstüme gelecekler lütfen çalışmaya devam etsin diyen benim! Ama alıştığınız için her şeyi benim üzerime atıp Şeyma cevap vermez ki karalayın demeye... Kaderim buymuş sizler bütün masalarda beni konuşacaksınız bende hayatımı yaşamaya devam edeceğim.. Çokta kötü değil şükür" sözlerini kullanırken Demet Akalında yanıt gecikmedi ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada " Şeyma'yı bomba patlarken dans videosu koydu diye uyarmıştım! 2 sene kablo taşıyarak emek verdiği TV 8'den bir hafta sonra kovuld! Ne şakasından bahsediyorsunuz hanımefendi!" diyerek tepki gösteren Akalın sözlerine ekledi "Demek ki işe sokup çıkarmak sizin elinizdeydi. Yazık! Çocuğun psikolojisinin içine etmiştin olsun iyi niyet iyidir!" ifadelerini kullandı