Subaşı yaptığı açıklama da "İşte o 2 sene kablo taşıdı kanalda dediğin kişiyi de işten çıkartan ben değilim! Hatta tam tersi ben zannedecekler üstüme gelecekler lütfen çalışmaya devam etsin diyen benim! Ama alıştığınız için her şeyi benim üzerime atıp Şeyma cevap vermez ki karalayın demeye... Kaderim buymuş sizler bütün masalarda beni konuşacaksınız bende hayatımı yaşamaya devam edeceğim.. Çokta kötü değil şükür" sözlerini kullanırken Demet Akalında yanıt gecikmedi ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada " Şeyma'yı bomba patlarken dans videosu koydu diye uyarmıştım! 2 sene kablo taşıyarak emek verdiği TV 8'den bir hafta sonra kovuld! Ne şakasından bahsediyorsunuz hanımefendi!" diyerek tepki gösteren Akalın sözlerine ekledi "Demek ki işe sokup çıkarmak sizin elinizdeydi. Yazık! Çocuğun psikolojisinin içine etmiştin olsun iyi niyet iyidir!" ifadelerini kullandı
- BIST 103.583
- Altın 224,457
- Dolar 5,4204
- Euro 6,1282
- İstanbul 12 °C
- Ankara 12 °C
- "Senin yüzünden kardeşimin psikolojisi bozuldu"
- Siret Derman Amsterdam'da evlendi
- Dev anket 5 şehir için sonuçları açıkladı
- Başkanlar twitter'de birbirine girdi
- Amerika güvenlik anlaşmalarını sarstı
- "Küçük kızlarım bana özeniyor"
- Merkez Bankası faiz kararını ne kadar açıkladı?
- Ahmet Kural Washington Post'a dava açmaya hazırlanıyor
- Mansur Yavaş: Kazanamazsa siyaseti bırakacağını açıkladı
- Özel yurtta skandal olay "Kamera önünde dövmem dedi tuvalete götürdü"
- 29 OCAK'TA YAZDIM, 4 MART'TA AÇIKLANDI
- Arkamdan konuşun umrumda değil
- Evinde bıçaklanan kadın öldü
- Acun Şeyma'ya yeni ev mi alıyor?
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'dan tepki çekecek sözler
"Senin yüzünden kardeşimin psikolojisi bozuldu"
Demet Akalın kardeşinin TV 8'den ayrılmasının sebebi olarak Şeyma Subaşı'yı göstermişti. Şeyma Subaşı konuya dair bir açıklama yaptı.
Etiketler: demet akalın, şeyma subaşı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Senin yüzünden kardeşimin psikolojisi bozuldu"Demet Akalın kardeşinin TV 8'den ayrılmasının sebebi olarak Şeyma Subaşı'yı göstermişti. Şeyma Subaşı konuya dair bir açıklama yaptı.
"Küçük kızlarım bana özeniyor"İki çocuk annesi Adriana Lima kızlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Kural Washington Post'a dava açmaya hazırlanıyorAhmet Kural, Sıla ile olan davasını sayfalarına taşıyan Amerikan Washington Post gazetesine dava açmaya hazırlanıyor.
Arkamdan konuşun umrumda değilYaptığı her paylaşımıylşa olay olan ınstagram fenomeni Şryma Subaşı kendi ınstagram hesabından yaptığı açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.
VİDEO GALERİ
- 17:40 - "Senin yüzünden kardeşimin psikolojisi bozuldu"
- 17:23 - Siret Derman Amsterdam'da evlendi
- 17:01 - Dev anket 5 şehir için sonuçları açıkladı
- 16:07 - Başkanlar twitter'de birbirine girdi
- 16:01 - Amerika güvenlik anlaşmalarını sarstı
- 15:51 - "Küçük kızlarım bana özeniyor"
- 15:43 - Merkez Bankası faiz kararını ne kadar açıkladı?
- 15:41 - Ahmet Kural Washington Post'a dava açmaya hazırlanıyor
- 15:34 - Mansur Yavaş: Kazanamazsa siyaseti bırakacağını açıkladı
- 15:25 - Özel yurtta skandal olay "Kamera önünde dövmem dedi tuvalete götürdü"
- 15:21 - 29 OCAK'TA YAZDIM, 4 MART'TA AÇIKLANDI
- 14:12 - Arkamdan konuşun umrumda değil
- 14:11 - Evinde bıçaklanan kadın öldü
- 13:49 - Acun Şeyma'ya yeni ev mi alıyor?
- 13:12 - Fatih Portakal'dan Erdoğan'dan tepki çekecek sözler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim