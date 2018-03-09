CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu parti içinde yaşanan tartışmalara sert çıktı, "Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur. Senin yerin CHP'nin kapısının dışarısıdır" dedi.

Bugün İstanbul'da çok önemli bir dava var. Cumhuriyet gazetesi davasında Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Akın Atalay 1 yıldan fazladır tutuklu. Gazetecilerin, avukatların, akademisyenlerin, milletvekillerinin cezaevinde olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Tutukluların nefes alacak yerleri yok, sırayla uyuyorlar. Hapishanelerin tıka basa dolu olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz.

Suçluyu hakimin değil siyasi otoritenin belirlediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Demokratik hukuk devletinden hızla uzaklaşıyoruz. Tek adam rejimi. Dış politikası egemen güçler tarafından belirlenen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Kendi çocuklarını askere göndermeyip gelen şehitler üzerinden siyaset yapan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu rejimin adı tek adam rejimi, Hanedan rejimi. Bu düzenin adı da haramilerin düzeni. Haramilerin saltanatını yıkmadıkça yatağımızda rahat uyuyamayacağız.

"SENİN YERİN CHP'NİN KAPISININ DIŞARISI"

Yargı bağımısızlığını savunmak bizim ortak davamızdır. Medya özgürlüğünü savunmak ortak davamızdır. 'Milletvekilliğim garanti mi?' diyenlerin dava insanı olmaya hakkı yoktur. Dava insanlarının makamı yoktur. 'Ben ne olacağım?' diyorlar. Sen hiç bir şey olamazsın senin bu partide yerin de yoktur kardeşim. Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur. Senin yerin CHP'nin kapısının dışarısıdır.

"DELEGE AVCILIĞIYLA SİYASET YAPANLARIN BU ÜLKEYE FAYDASI YOKTUR"

8 yıldan bu yana dar grupçu anlayışlarla mücadele ederek buraya geldim. Tüzüğe en az yüzde 85 ön seçim şartını ben koydurdum. Yepyeni bir siyaset anlayışını bu partiye yerleştirmeye çalıştım. Ön seçim şartını unutmuş partiye ön seçim şartını ben koydurdum. Şimdi diyorlar ki 'Kılıçdaroğlu ön seçim şartını kaldıracak.' Niye kaldıralım? Delege avcılığıyla siyaset yapanların bu ülkeye faydası yoktur.

"ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORLAR"

Aday şu olmasın bu olmasın diyenler adayı en iyi belirleyecek örgütün kendisidir. Aday belirleme meraklısı olsaydım ön seçim şartının getirmezdim. Hiç bir partinin göstermediği çabayı bizim milletvekillerimiz gösteriyor, 81 ile gidiyorlar.

Genel Başkan olmadan önce iktidar partisi ve yandaşların en çok kullandığı cümle şuydu; CHP Sivas'tan öteye gidemez. CHP sadece Sivas'ta öteye değil dünyanın her yerine rahatlıkla gidiyor. Artık göğsümüzde CHP rozeti onurumuzla gidiyoruz. Onlar da şu noktaya geldiler; Kürt sorununu çözecek parti CHP'dir. 15 yıldır çözemediler. Şehitler üzerinden siyaset yapıyorlar.

"BUNU DİYEN ARKADAŞLAR ÇIKIP GİDEBİLİR"

Parti içi demokratik yarış kültütürnü yerleştirmek çin 8 yıldır mücadele veriyorum. Bir hayli yol kat etmemize rağmen demokratik yarışma kültürünü bu partiye yerleştiremedim. Ama bunun mücadelesini yapacağım. 'Ben yoksam parti de yok' diyen arkadaşlarımız var.

Bunu diyen arkadaşlar kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Her partili bir dava insanı olacak. Türkiye'nin bu kadar derdi varken 'Ben ne olacağım?' diye yola çıkanlar partiye ihanet ediyorlar. Örgüt içi seçimler...Eskiden sandık mı konurdu? Kim seçimler öncesi mahallelere sandık koymazsa partide tutmayacağım. Üye gelecek kendisi seçecek.

"DELEGE ÇİFT KİŞİLİKLİ OLMAMALI"

Her zaman parti içi yarışı tercih ettim. Şu gerçeği söylemekten kendimi alamıyorum; Delegenin çift kişilikli olmaması lazım. Hem ona hem buna imza veriyorum olmaz. Hiç bir delegeye 'Neden oraya imza attın?' demedim. Yarışa girmek isteyen hiç bir adayın önünü kesmedim. Eski alışkanlıkların nüksetmesini kabul etmiyorum. Delege üzerinde baskıyı kabul etmiyorum. Genel Başkan herkes olabilir. Kolay değil Genel Başkan olmak. Aile hayatımız bitti, 24 saat çalışıyorum.

Üyeleri partiden atacakmışız. Niye atalım? Siyaseti mahalle kahvelerinde konuşur üslupla yaparsanız bu doğru değil. CHP vekillerine yakışmaz. Bilginiz olacak. İnternet üyeliği getirdik. 3 yıllık çaba sonunda getirebildim.

Bundan sonra izin almadan televizyona çıkanın bu partide yeri yoktur. Disipline ihtiyacımız var. Eski hastalıkları uzaklaştırdık. Eski hastalıkları gündeme getirenleri de uzakalştıracağım. Eski alışkanlıkla yüzde 100 bitmedi ama bitireceğiz. Bunu ben tek başıma yapamam bunu örgütümle beraber yapaağım.