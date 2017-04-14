Şener Şen’i yine yok edecek mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, ünlü Sanatçı Şener Şen’in Yönetmen Yavuz Turgul nedeniyle verimli olamadığını öne sürdü.

Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, “Yavuz Turgul yüzünden Türkiye komiğini kaybetti” diye...

Şener Şen, Türk seyircisini kendinden mahrum etti. Kahkahalarla güldüğümüz, hepimizin bayıldığı adamı bizden kaçırdılar... Kim yaptı bunu? Yavuz Turgul’dan başkası değil.

Allah'ı var iki büyük film yaptı Şener Şen’e... “Muhsin Bey” ve “Eşkıya”... Ya sonrası...

“Eşkıya”dan bu yana 21 yılda çektiği sadece üç film var Şener Şen Usta’nın: “Gönül Yarası”, “Kabadayı” ve “Av Mevsimi”... Üçü de Yavuz Turgul’un...

Üçü de Şener Şen’in filmografisinde bırakın ilk 10’a, ilk 20’ye zor girer. Hayatının en verimli olacağı döneminde sadece üç film...

Şener Şen’e bunu yapmaya kimin hakkı var? Peki Türk seyircisine bunu yapmaya kimin hakkı var? En büyük ustayı Yavuz Turgul egosuna kurban ettik.

Şener Şen inanmış Yavuz Turgul sinemasına, ondan başka kimseyle çalışmıyor. Hiçbir projeyi kabul etmiyor.Zaten komedi demeyin, Yavuz Turgul entelijansiyasında komedinin yeri yok!

Usta 75 yaşına geldi biz hâlâ Şener Şen’i hasretle beklemeye devam ediyoruz... Şimdi birlikte yeni film çekiyorlar... Hayırlı olsun. İnşallah yanılırım ama bu filmden de umudum yok! Son 20 yılda yaptıkları ortada.

Şener Şen’in eşini oynayacak kadın oyuncu seçmeye çalışıyorlar, oyuncularla deneme çekimleri yapılıyor.Bunlarla ilgili de çok şaşıracağınız bilgiler geliyor bana, onları da yazacağım yakında...

Velhasıl Türk sineması seyirci rekorları, film rekorları kırarken biz Şener Şen’e hasret yaşamaya devam ediyoruz... Ama olsun Yavuz Turgul rakı masasında eğleniyor ustayla. ,



Şener Şen’in eşini oynayacak kadın oyuncu seçmeye çalışıyorlar, oyuncularla deneme çekimleri yapılıyor.

Bunlarla ilgili de çok şaşıracağınız bilgiler geliyor bana, onları da yazacağım yakında...