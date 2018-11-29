Şener Şen dizileri neden reddediyor?

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, usta oyuncu Şener Şen'in dizilerde neden rol almadığını yazdı.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinde oldukça dikkat çeken bir konuyu kaleme aldı.

Beyoğlu'nda tesadüfen karşılaştığı Şener Şen'le konuştuğunu ve neden dizi projelerinde yer almadığını sorduğunu belirten Eyüboğlu usta oyuncunun verdiği cevabı köşesine taşıdı.

İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısından ilgili bölüm:

DİZİ SENARYOLARINI OKUMADAN REDDEDİYOR

Beyoğlu’ndaki bir işkembe salonunda tesadüfen karşılaştığımız Şener Şen’le bir yandan çorbalarımızı içerken diğer yandan da uzun uzun sohbet ettik.

Şener Abi’nin “Off the record” dediği konular aramızda...

Gelelim serbest alanlara... Sekiz yılda sadece iki film çeken Şen, çok az teklif geldiğini, gelenlerin de içine sinmediği için oynamadığını söyledi.

“Dizilerde niye yoksun?” diye sorduğum oyuncunun yanıtı şu oldu: “Film senaryolarını okuyorum, ama dizilerden gelen teklifleri senaryoları bile okumadan reddediyorum. Üç saatlik dizi mi olur? Ne zaman ki süreler ‘İkinci Bahar’ı yaptığımız dönemdeki gibi olur, insanlar insani şartlarda çalışır, o zaman neden olmasın?”