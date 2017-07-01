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Şenay Günaydın tutuklandı

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Şenay Günaydın tutuklandı
CHP’nin gerçekleştirdiği yürüyüş ile ilgili yaptığı sokağa dökülme çağrısı ardından gözaltına alınan CHP’li Şenay Günaydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan dün gözaltına alınan Şenay Günaydın, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Günaydın savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında Günaydın'ın Adalet Yürüyüşü kapsamında Şişli Maçka Parkı'nda toplanan kalabalık içinde kameralara beyanat verdiği belirtilerek, sarf ettiği sözlerle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işlediği iddia edildi.

Günaydın'ın mevcut delil durumu, yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı Günaydın'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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