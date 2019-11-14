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SENATÖR GRAHAM ABD SENATOSU'NDAKİ ERMENİ TASARISINI BLOKE ETTİ!

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SENATÖR GRAHAM ABD SENATOSU'NDAKİ ERMENİ TASARISINI BLOKE ETTİ!
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.

"SENATÖRLER TARİHİ YENİDEN YAZMAMALI"

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti.

Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

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