Senaryolarınızın oyuncusu biz değiliz

Metin Hara hakkın da çıkan iddialara kendi instagram hesabın dan açıklama yaptı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır ilişkileri olduğunu söyleyen Hara Türk basını'nın ilgisinden memnun olmadığını söyleyerek yine de saygıyla karşıladığını belirtti.

Hakkın da yapılan haberlerin hayal ürünü olduğunu söyleyen Hara "Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen uydurma senaryolarınızın oyuncuları biz değiliz. Üzücü olan kısım ise habercilik adına tamamen gerçek dışı hayal ürünü olan bu senaryoların, asla yapılmamış olan açıklamaların üzerine manşetler atılıyor, yorumlar yapılıyor olması". dedi.

Adriana ile 32 gündür yan yanayız

Ayrıldılar iddialarına da açıklama getiren Hara 32 gündür yan yana olduklarını sessizlikle haklarında çıkan haberlerin dinmesini beklediklerini kaydetti.

Türk basınından rica

Haklarında çıkan asparagas haberlerin biran önce bitmesini belirten Hara "artık iki taraf adına da zorbalığa ulaşan ve gerçeklikten uzak, tamamen hayal ürünü olan bu haberlerin bir an önce durmasını, diliyoruz". dedi.

Türk halkı'nın daha önemli meseleleri var

Hara açıklamasında Türk halkı'nın medyası'nın gündemi meşgul edecek daha önemli meseleri olduğunu ekleyerek "bundan sonra ilişkimizle ilgili herhangi bir paylaşım da bulunmamayı seçerek bu tarz hayal ürünü haberlerin için de olmaktan kaçınmayı hedeflediklerini" belirtti. Ayrıca Metin Hara mesleğini onuruyla yapan basın mensuplarına saygılarını sunarak gönderme yaptı.

Daha önce de Adriana lima da bu tarz açıklamasıyla Türk medyasına tepki göstermişti.