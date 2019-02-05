"Sen sus, patronun konuşsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank-palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin sorduğu 9 soruya halen yanıt alamadığını söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli için 'bekçi' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Saray'a soru sordum bekçiden cevap geliyor. Tamam bekçilik yapıyorsun, sana yakışıyor, eyvallah ama ülkücülere yakışmıyor. Onların tamamı vatanseverdir. Sevgili bekçi arkadaşım ben sana değil, senin patronuna soru soruyorum" diye konuştu.

Bahçeli, tank-palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi ile ilgili oalrak, “Ortada satış yok iken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı demek sahtekârlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu farkındaysan yine çaktın, yine sınıfta kaldın” demişti.

Parti toplantısı öncesinde AKP'den istifa eden Batman Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı. Kürsüye davet edilen Uçar ve Okuyan'a Kılıçdaroğlu tarafından rozet takıldı Okuyan, "Bu zor döneminde içten ve dıştan yönelmiş ihanetlerin karşısında bir araya gelmek zorunluluğu açıkken başka kulvarlarda Türkiye'yi daha fazla belalara sokulma çabası karşısında bugün CHP'ye kaydımızı yaptırmış bulunuyorum" sözlerini sarf etti.