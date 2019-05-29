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SEN ÖNEMLİSİN

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SEN ÖNEMLİSİN
Şair İbrahim Dizlek 'Sen Önemlisin' adlı sosyal sorumluluk projesiyle uyuşturucuya savaş açtı.

Geleceğimizi ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu belasına karşı şimdiye kadar bir çok sosyal sorumluk projesine imza atan; şair, söz yazarı ve bestekar İbrahim Dizlek eşi Eda Doğanay’la birlikte uyuşturucuya karşı yeni bir proje olan ‘Sen Önemlisin’e başlamak için kolları sıvadı. Dizlek bu vesileyle daha önce gerçekleştirdiği “El Ele” projesinde kendisine destek veren Alişan, Pınar Aylin, Latif Doğan, Baha, Tarık Mengüç, Murat Başaran, Bülent Serttaş, Türkü ve Hülya Bozkaya gibi ünlü sanatçılara yürekten teşekkür etti. Uyuşturucu belasına karşı hep beraber hareket etmemiz gerektiğini söyleyen İbrahim Dizlek, geleceğimiz olan gençlerimizi korumamız gerektiğini ve bunun için gerek kamu kuruluşları gerekse özel sektör sanatçılar, ünüversiteler sivil toplum örgütleri gibi kuruluşların taşın altına elini koyması gerekltiğini söyledi.

İbrahim Dizlek eşi Eda Doğanay'la birlikte yürüttüğü ‘Sen Önemlisin’ isimli projesinin amacının ailelerin uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmesi olduğunu ve el ele vererek Türkiye'nin hatta Dünyanın baş belası olan uyuşturucuya savaş açarak, geleceğimiz olan çocuklarımızı korumayı amaçladığını söyledi.

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