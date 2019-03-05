Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili "CHP'nin adayı 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor.

Sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Yani orada bir tane ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün burada sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Eyüpsultan ilçemiz bizim için herhangi bir ilçe değildir. Her şeyden önce Eyüpsultan Hazretleri'nin manevi zırhıyla kuşatılmış İstanbul'un ilelebet bizim kalması, bunun için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bu yola canlarını adayan gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR REKORA İMZA ATACAĞIZ"

Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerde çok daha büyük bir rekora imza atacağız. Büyükşehirde Binali Yıldırım kardeşim ve Eyüpsultan'da Deniz Köken kardeşimle el ele vermek suretiyle İstanbul'u hep birlikte şahlandıracağız. Binali Yıldırım kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İDO'da Genel Müdürümdü. Başbakan olduğumda Ulaştırma Bakanı olarak beraberdik. Daha sonra Başbakan, daha sonra TBMM'nin Başkanı oldu.

Geçen seçimde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. Bu defa ikinci ilçe ziyaretimizi Eyüpsultan'a yapıyoruz. Buradan Beyoğlu - Kasımpaşa'ya geçeceğiz ve orada bir TOKİ programı yapacağız.

"RAMİ KIŞLASI'NI KÜTÜPHANE YAPIYORUZ"

Kentsel dönüşüm çalışmaları için 245 bin riskli konut ve iş yerini yıkarak İstanbul'u hem depreme hem geleceğe taşıdık. Şimdi Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile yeni bir dönem başlatıyoruz. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul - İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarından 475 km'yi bulan bölünmüş yollara kadar ulaşıma çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de üç katlı tünel ve Kanal İstanbul ile metro hatları olmak üzere gündemimizde daha pek çok proje var. 15 km'lik Habipler - Topkapı tramvay hattını, Silahtarağa Tüneli'ni hizmete aldık.Rami Kışlası'nı biliyorsunuz. İnşallah nasıl Ankara'da Külliyemizde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni yaptıysak, Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. 6 milyon cilt kitaba sahip olacağız. Orada atölyeler oluşturacağız. Hattatlar yetiştireceğiz. Rami Kışlası'nda benim esnaflığım var, çalıştım orada. İki etabı bitti, şimdi üçüncü etabın ihalesini yapıyoruz. Çeşitli semtlere 9 adet köprü ve kavşak inşa ettik.

İstanbul Fatih İmam Hatip'i bitirdikten sonra bizi o zaman üniversiteye almıyorlardı. Bitirdikten sonra okuduğumuz derslerden bize fark ders imtihanı dediler. 6 dersi Eyüpsultan'da geldim verdim, öylece üniversiteye girme şansı yakaladım. Bir yerde de demek ki diplomasi Eyüp Sultan olan bir Cumhurbaşkanınız var.