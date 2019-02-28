"Sen darbecisin"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Darbecisin, darbeci" dedi.

Erdoğan devamında, "Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de bunlar var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerle iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin de odur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Erzurum'da halka hitap etti. "Benim baş örtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığının bir yıl dönümü" diyen Erdoğan, "28 Şubat 1997 postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç günün 22. yıl dönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik. Camilerimizi ahıra çeviren bu zihniyettir. Başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken, başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör kadın daha sonra CHP'nin milletvekili oldu. Bizi aldatamazsınız" diye konuştu.

Daha önceki mitinglerinde gösterdiği gibi yine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmalarından bölümler izlettiren Erdoğan, "Bu can bu tende oldukça sizler de bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok istiyorlarsa oraya gitsinler. Kardeşlerim şu anda kim kiminle kol kola? CHP, HDP, sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi" sözlerini kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Her fırsatta Dadaş'larla buluşmak bize güç veriyor. Milli mücadelemizin ateşi Erzurum'da yakılmıştır. Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyoruz. Unutmayın, vatan bir bütündür, bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü manda ve himaye kabul edilemez şiarını bir asır önce Erzurum'da ilan etmiştik. Ama birileri ne diyor? Ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor? Ekranda izleyelim. (Erdoğan, projektörle daha önceki iki mitinginde de halka izlettiği HDP'li milletvekillerin bazı konuşmalarını gösterdi. Bu gösterimde, Selahattin Demirtaş’ın, ‘PKK’nin öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar’; Pervin Buldan’ın, ‘Biz sırtımızı PKK’ye yaslıyoruz’ ifadelerini kullandığı konuşmalara yer verildi.) Bu can bu tende oldukça sizler de bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok istiyorlarsa oraya gitsinler. Kardeşlerim şu anda kim kiminle kol kola? CHP, HDP, sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi.

"Erzurum'a ne kadar kaynak harcadık biliyor musunuz? 3 katrilyon. Bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni de kuracağız. Biz Erzurum'u asla ihmal etmeyiz. Ayrıca 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin inşaatı sürüyor. Erzurum'da 10 bin konut projesini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 450 yıllık Rustem Paşa, Gümrük Han'ın da içinde olduğu 89 ata yadigarı eserimizi restore ettik. Ulaşımda 49 kilometre bölünmüş yoldan aldık, 557 kilometreye çıkardık. Nereden nereye, işte biz buyuz.

"Biz Ferhat'ız, siz de Şirin. Kardeşlerim toplan 1,5 katrilyon olan bağlantı yollarını seneye bitiriyoruz. Kırık ve Dallıkavak'ın da tamamlanmış olmasıyla 2 saate yakın zaman tasarrufu yaşanmış olacak.

"Ayşe abla, Hatçe abla aldın mı doğalgazı. Artık düğmeye basınca evin her yeri ısınıyor mu? Erzurum'a 6 baraj, ve 11 gölet inşa ettik.

Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

"Bugün 28 Şubat, yani 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç günün 22. yıl dönümü. Benim baş örtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığının bir yıl dönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik. Camilerimizi ahıra çeviren bu zihniyettir. Başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken, başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör kadın daha sonra CHP'nin milletvekili oldu. Bizi aldatamazsınız. Türkiye'nin darbeler cuntalar defterinin bu karanlık sayfası bizim daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor. Bu ülkenin tarihindeki her darbe girişiminin bizzat kendisi bir beka sorunuydu. Konuşulsa, gerçekler aydınlatılabilseydi belki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. Biz tüm yönleriyle milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz.

Kılıçdaroğlu'na: Sen darbecisin, darbeci

"Bay Kemal 15 Temmuz günü olanları Bakırköy'de kahvesini yudumlayarak izliyordu. Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de bunlar var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerle iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin de odur. Hepinizin aynı amacı vardır. Bu amaç Türkiye'nin huzurunu bozmaktır. Nereye kaçıyorsun ya? Kandil ne diyor, Kürdistan'da CHP ile beraber olacağız diyor. Delil ortada, izlettim, gördünüz. Benim Dadaşlarım çok çalışacağız.

Sizin döneminizde yokluklar kuyruğu vardı. Senin baban da bunu iyi bilir, sen de iyi bilirsin. Detayına ben girmeyeyim. Şimdi yokluk değil, varlık kuyruğu var.