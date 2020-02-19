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''Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun''

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''Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun''
İhanet iddialarının ardından eşiyle tekrar barışan güzel oyuncu Damla Ersubaşı, takipçilerinin ''Sn bu adamı cüzdanı için seviyorsun'' yorumuna sert tepki verdi

2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenen Damla Ersubaşı ihanet iddiaları ile araları açılmıştı. Eşiyle barışan Ersubaşı sosyal medyadan eşiyle fotoğrafını paylaştı.

Damla Ersubaşı'nın bir takipçisi fotoğrafın altına '' Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana.'' diyerek yorum yaptı.

Damla Ersubaşı ise yorumu cevapsız bırakmadı.

İNŞALLAH KOCAMIN CÜZDANI ÇOK KABARIK OLUR

Aldatılma iddialarından sonra barışan Damla Ersubaşı'na takipçileri yorumsuz kalmadı.

''Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana'' yorum yapan takipçisine güzel oyuncunun cevabı.

''İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü.'' şeklinde olmuştu.

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