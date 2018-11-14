  • BIST 93.287
  • Altın 211,947
  • Dolar 5,4738
  • Euro 6,1921
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Semra Özal sıkıntıda!

»
Semra Özal sıkıntıda!
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın (83) 23 yıl kadar yaşadığı köşk satışa çıkarıldı.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın (83) 23 yıl kadar yaşadığı köşk satışa çıkarıldı.

Boğaza 100 metre mesafedeki köşk için belirlenen bedel 20 milyon TL.

OĞLUNUN EVİNE TAŞINDI

Uzun yıllar, satışa konu köşkte yaşayan Semra Özal’ın bir süre önce oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi. Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan köşke Semra Özal, eşinin vefatından 1 yıl sonra taşınmıştı.

24 saat polis koruması altındaki köşk boğaza 100 metre mesafede. Bir dönüm arazi üzerinde kurulu köşkün toplam kullanım alanı 900 metrekare.

4 katlı 12 odalı köşkün havuzu da bulunuyor. Satışa konu köşkte 1994’ten bu yaşan yaşayan Semra Özal’ın bir süre önce boşalttığı, oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avcılar kitap fuarına taşındı!13 Kasım 2018 Salı 15:24
  • 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi13 Kasım 2018 Salı 15:20
  • Göçmenleri çıplak halde Türkiye’ye gönderdiler13 Kasım 2018 Salı 15:16
  • Berna Laçin hakim karşısına çıktı!13 Kasım 2018 Salı 15:12
  • Yelda Kırçuval'ın ilk romanı 'İnsanı İnsan Acıtır' yayımlandı13 Kasım 2018 Salı 14:57
  • Meral Akşener'den Diyanet İşleri Başkanı'na tepki13 Kasım 2018 Salı 13:50
  • KYK Burs sonuçları açıklandı!13 Kasım 2018 Salı 13:49
  • Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!13 Kasım 2018 Salı 13:35
  • Lastik-İş Genel Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!13 Kasım 2018 Salı 13:17
  • KASTAMONU'DA SİLAHLI YARALAMA !12 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim