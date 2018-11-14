Semra Özal sıkıntıda!

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın (83) 23 yıl kadar yaşadığı köşk satışa çıkarıldı.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın (83) 23 yıl kadar yaşadığı köşk satışa çıkarıldı.

Boğaza 100 metre mesafedeki köşk için belirlenen bedel 20 milyon TL.

OĞLUNUN EVİNE TAŞINDI

Uzun yıllar, satışa konu köşkte yaşayan Semra Özal’ın bir süre önce oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi. Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan köşke Semra Özal, eşinin vefatından 1 yıl sonra taşınmıştı.

24 saat polis koruması altındaki köşk boğaza 100 metre mesafede. Bir dönüm arazi üzerinde kurulu köşkün toplam kullanım alanı 900 metrekare.

4 katlı 12 odalı köşkün havuzu da bulunuyor. Satışa konu köşkte 1994’ten bu yaşan yaşayan Semra Özal’ın bir süre önce boşalttığı, oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi.