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Selvi kulis bombasını patlattı!

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Selvi kulis bombasını patlattı!
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kimlerin aday olacağı şimdiden konuşulurken, ismi sık sık geçen İBB Başkanı İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu tarafından sıcak bakılmadığı iddia edildi.

Erken seçim söylentileri her fırsatta ortaya çıksa da, 2023'te yapılması planlanan seçim yarışı şimdiden başlamış görülüyor.

'Muhalefetin adayı kim olacak?' sorusu her geçen gün daha da merak edilirken, bu isimler arasında ön plana çıkanlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

KILIÇDAROĞLU SICAK BAKMIYOR
Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü istediği konuşulsa da, CHP tabanının Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı istediği öne sürüldü. Bu gelişmelerle birlikte CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir karar geldi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazıda, Kılıçdaroğlu'nun, CHP içerisinde kendisine rakip olmasını istemediği için İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını iddia etti.

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