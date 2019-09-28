Selin Şekerci, babasısın vefatının ardından içini şöyle döktü:
"HOŞÇAKAL BABA! Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hepsi için. Dönüp bakınca ne çok şey sayende oldu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bil diye; sayende oyuncu oldum, çünkü herkes içimdekini görsün görsün de beni sevsin, sev istedim. Sayende güçlü bir kadın oldum bütün korkularımla baş edebilmeyi, tüm tokatlara hazırlıklı olmayı, yere düştüğümde yerden kalkmayı nasıl becereceğimi öğrendim. Öfkeyi, yerle bir etmeyi, ettikçe parçalananı ağlayarak izlediğimde öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Sakinliği öğrendim. Nefretin aslında sevgiyle ne kadar güçlü bir bağı olduğunu öğrendim. Seni ararken her kız çocuğu gibi yanlış kapıları çalıp, eşiklerden geçip, o hanelerdeki bir kaç iyi adamdan AŞKIN aslında ne ‘OLMADIĞINI’ öğrendim. Ne olduğunu hala öğrenemedim ama. Ele avuca sığamadım çünkü, dokunmaya çekinip, gururdan kaçtığımdan. Çünkü çünküsünü sen daha iyi biliyorsun. O iki parmağında tuttuğun sigaradan arta kalan başparmağını çenene dayayıp gözlerini kısışını o yakışıklı ama mağrur bakışını hiç unutmadım, unutmayacağım. Bugün sana ilk defa gerçekten 'hoşçakal' dedim. Gözlerini elimle kapadığımda, son suyunu sonsuzluğa uyuyan bedenine döktüğümde, toprağını attığımda seninle gerçekten vedalaşmayı öğrendim. Yıllardır yaptığımı sandığımı ama asla yapamadığımı. Ve en önemlisi seni affetmeyi öğrendim. Huzurla uyu. Kontes Kızın."
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- ALEYNA TİLKİ 'DEFO'LU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
- SELİN ŞEKERCİ ACI GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
- ÜNLÜ MODEL OLAN ABLASININ YERİNİ ALDI
- TUR PAKETLERİNE SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU
- AHMET HAKAN SORDU: DEPREMİN DUASI OLUR MU?
- DERBİ 113 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK
- TARKAN HAKKINDA ŞOK İDDİA!
- ÇALIŞANLAR DİKKAT! MALİYE ÇAĞIRABİLİR
- İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİ
- KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
- DEPREM SONRASI TELEFON NASIL KULLANILIR?
- ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!
- EBRU ŞALLI DÜNYAEVİNE GİRDİ
- DEPREM SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
- İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM
SELİN ŞEKERCİ ACI GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Selin Şekerci, babasısın vefatının ardından içini şöyle döktü:
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- 13:53 - ALEYNA TİLKİ 'DEFO'LU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
- 13:48 - SELİN ŞEKERCİ ACI GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
- 13:06 - ÜNLÜ MODEL OLAN ABLASININ YERİNİ ALDI
- 12:53 - TUR PAKETLERİNE SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU
- 11:53 - AHMET HAKAN SORDU: DEPREMİN DUASI OLUR MU?
- 11:41 - DERBİ 113 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK
- 11:22 - TARKAN HAKKINDA ŞOK İDDİA!
- 11:00 - ÇALIŞANLAR DİKKAT! MALİYE ÇAĞIRABİLİR
- 18:47 - İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİ
- 15:49 - KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
- 15:35 - DEPREM SONRASI TELEFON NASIL KULLANILIR?
- 16:44 - ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!
- 16:33 - EBRU ŞALLI DÜNYAEVİNE GİRDİ
- 14:54 - DEPREM SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
- 14:02 - İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM
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