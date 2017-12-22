Selin İmer hamile mi? İddialara cevap verdi!

Makaron’un haberine göre, önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışı annesiyle görüntülenen Selin İmer, konuyla ilgili sorulara “Sahne plan, proje yok. Tatil var” dedi.

Hamilelik söylentilerine de “Öyle bir durum yok, bunlar dedikodu” şeklinde cevap verdi.Annesi Canan İmer ise “6 torunum var. Bir tane daha olursa kısmet, ne diyelim” dedi.