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Selin İmer hamile mi? İddialara cevap verdi!

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Selin İmer hamile mi? İddialara cevap verdi!
Bir alışveriş merkezi çıkışı annesiyle görüntülenen Selin İmer, hamilelik iddialarına cevap verdi.

  • Mustafa Ceceli, yeni yılı eşi Selin İmer ile karşılamak için yılbaşında gelen sahne tekliflerini geri çevirdi.

  • Makaron’un haberine göre, önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışı annesiyle görüntülenen Selin İmer, konuyla ilgili sorulara “Sahne plan, proje yok. Tatil var” dedi.

  • Hamilelik söylentilerine de “Öyle bir durum yok, bunlar dedikodu” şeklinde cevap verdi.Annesi Canan İmer ise “6 torunum var. Bir tane daha olursa kısmet, ne diyelim” dedi.

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