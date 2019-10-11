SELİN CİĞERCİ’NİN KIZ İSTEME VE NİŞAN MERASİMİNDEN NEŞELİ GÖRÜNTÜLER!

Selin Ciğerci, evlilik yolunda ilk adımı attı. Gökhan Çıra sevgilisini ailesinden istedi.

Selin Ciğerci, bir süredir aşk yaşadığı Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çıra önceki gün Ciğerci'yi ailesinden istemeye gitti. Selin Ciğerci, kız isteme ve nişan merasiminden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Selin Ciğerci o anları şu sözlerle anlattı: "Hayatta hiçbir şey imkansız değildir; hep dua ettim hep istedim hep istedim ALLAHI'MDAN bu günleri görmeyi hep hayal ettim nasip oldu ağlamamak için kendimi zor tuttum bütün gün! ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN..."