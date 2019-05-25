  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

SELİN CİĞERCİ YENİDEN ERKEK OLDU

»
SELİN CİĞERCİ YENİDEN ERKEK OLDU
Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresini kullanarak yeniden erkek görünümüne girdi.

Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresiyle erkek oldu. Selin Ciğerci erkek olarak çektiği filtreli videoyu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

SİZ GÖRÜN DİYE YAPTIM"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci paylaşımında, "Hanımlar beğendiniz mi? Ay sakın beğenmeyin. Hiç öyle bir halim yok. Bir ileri bir geri, oradan oraya deli dana gibi... Yaptık işte herkes yaptı diye. Gerçi ben çok merak etmiyordum ama siz görün diye yaptım" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÜNAHI SEVABI KENDİNE"

Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan ve Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Ciğerci, İstanbul Havalimanına yapılan cami polemiğine katılmıştı. Yayınladığı videoda "Neden bu kadar zorunuza gitti?" diyerek cami yapımını eleştirenlere yanıt veren Selin Ciğerci, kişisel hayatı ile sorulan bir soruya da yanıt vermişti. Bir takipçisinin sorduğu "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" sorusu üzerine çok geçmeden yanıt veren Ciğerci, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim." diyerek şu açıklamada bulunmuştu. Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine" demişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NEDEN BAZI İNSANLARDA UTANMA DUYGUSU YOK?25 Mayıs 2019 Cumartesi 07:59
  • ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ24 Mayıs 2019 Cuma 18:19
  • ABD'Yİ PİŞMAN EDECEĞİZ24 Mayıs 2019 Cuma 18:16
  • BELEDİYE BAŞKANI'NI KİM OLDÜRDÜ?24 Mayıs 2019 Cuma 18:08
  • ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİYOR24 Mayıs 2019 Cuma 17:12
  • BELEDİYE BAŞKANI DOMATES SATIYOR24 Mayıs 2019 Cuma 17:08
  • 62 YILLIK STAD MİLLET BAHÇESİ OLUYOR24 Mayıs 2019 Cuma 17:06
  • STAR OYUNCULAR YAPIMCILARI ZORDA BIRAKIYOR24 Mayıs 2019 Cuma 16:44
  • INSTAGRAM KRALİÇESİ24 Mayıs 2019 Cuma 16:29
  • ALMAN BASINI İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?24 Mayıs 2019 Cuma 16:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim