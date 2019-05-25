SELİN CİĞERCİ YENİDEN ERKEK OLDU

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresini kullanarak yeniden erkek görünümüne girdi.

Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresiyle erkek oldu. Selin Ciğerci erkek olarak çektiği filtreli videoyu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

SİZ GÖRÜN DİYE YAPTIM"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci paylaşımında, "Hanımlar beğendiniz mi? Ay sakın beğenmeyin. Hiç öyle bir halim yok. Bir ileri bir geri, oradan oraya deli dana gibi... Yaptık işte herkes yaptı diye. Gerçi ben çok merak etmiyordum ama siz görün diye yaptım" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÜNAHI SEVABI KENDİNE"

Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan ve Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Ciğerci, İstanbul Havalimanına yapılan cami polemiğine katılmıştı. Yayınladığı videoda "Neden bu kadar zorunuza gitti?" diyerek cami yapımını eleştirenlere yanıt veren Selin Ciğerci, kişisel hayatı ile sorulan bir soruya da yanıt vermişti. Bir takipçisinin sorduğu "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" sorusu üzerine çok geçmeden yanıt veren Ciğerci, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim." diyerek şu açıklamada bulunmuştu. Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine" demişti.