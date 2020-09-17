Selin Ciğerci çılgına döndü

Deniz Akkaya ağır sözlerle yüklendiği Selin Ciğerci'den canlı yayında cevabını aldı.

Uçankuş TV'de ekrana gelen "Canlı Masa" canlı yayınında Deniz Akkaya gerginliğiyle dikkat çekti.

Dün tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Halil Sezai'nin yaşlı bir adamı darp ettiği görüntülere ilişkin aykırı yorumlarda bulunan Deniz Akkaya, konu Selin Ciğerci'ye gelince de benzer tavrını devam ettirdi.

Deniz Akkaya Selin Ciğerci’nin Bodrum’daki villasında eltisi diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince yayına bağlanan Selin Ciğerci fotoğraftaki kişinin eltisi olduğunu ve ortada bir taşıyıcı annelik durumunun olmadığını ifade etti.

Selin Ciğerci "Deniz Akkaya'nın bana saygı duymasını beklerdim. Ben kendisine hiçbir yanlış yapmadım. Bu kadar agresifleşmenize gerek yok. Herhalde sizin canınız sıkılıyor. Fotoğraftaki hanım eltim olduğu gibi şu an ortada bir taşıyıcı anne de yok. Ben sadece isteklerimi söyledim. İstersem evlatlık alırım. Çocuğumla para kazanmamla bu kadar taktıysanız siz de çocuğunuzla poz verip reklam yapıyorsunuz. Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz. Fotoğraftaki kişinin eltim olduğu ortaya çıkınca yüzünüz ne şekil alacak merak ediyorum." şeklinde konuşurken Deniz Akkaya ise "Sen geçen gün benim çocuğumla ilgili bel altından vurarak beni karşına aldın. Bundan sonra avukatımla iki elim yakandadır... Herkes annelik normalarına uygunsa çocuk sahibi olabilir. Marketten bisküvi almıyorsun. Kanunlar izin vermiyor. Senin çocuğun olamaz... " diyerek Selin Ciğerci'ye öfke kustu.

Deniz Akkaya hızını alamadı ve yayından sonra da Selin Ciğerci'yi suçlayan paylaşımlarına devam etti.

Akkaya Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi:

"Bu zat kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayış kendini ilgilendirir ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen şahsiyetsizsin."