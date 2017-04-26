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Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

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Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı
Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, kiraladığı villada 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ile jandarma tarafından gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozburun Mahallesi’nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Villaya baskın yapan jandarma yaptığı aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan gözaltına alındı. Muğla Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen ünlü oyuncu sorgulanmak üzere Marmaris Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen Erdoğan’ın komşusu Mehmet Çalış, "Selim Erdoğan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atılmıştır. Böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Kendisi yeni geldi ve olmadığında bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuşturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandır" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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