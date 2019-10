SELENA GOMEZ, KİM KARDASHİAN’IN SKİMS MARKASINI PAYLAŞTI, TEPKİ ÇEKİNCE HEMEN SİLDİ!

Selena Gomez, sosyal medya hesabından, Kim Kardashian'ın korse markası Skims'in tanıtımını yaptı. Takipçilerinden tepki alınca hemen sildi ve Taylor Swift ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 4 yıl aradan sonra Lose You to Love Me adlı yeni şarkısıyla konuşulmaya devam ederken, geçen gün yaptığı paylaşımla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Selena Gomez’in paylaşımı tepki çekti.

Gomez, geçen gün Instagram’ın story bölümünden, Kim Kardashian’ın korse markası Skims’e destek olmak için, koleksiyonda yer alan korselerden birini giydi ve banyoda çektiği selfie’yi paylaşarak ürünün ne kadar rahat olduğunu dile getirdi.

Selena tepki çeken fotoğrafı silip, Taylor Swift ile olan bu fotoğrafını paylaştı.

Ne var ki paylaşım dakikalar içinde kayboldu ve bir anda ünlü şarkıcı Taylor Swift ile çekilmiş başka bir paylaşım geldi… Konuşulanlara göre; Gomez, paylaşımının ardından takipçilerinin hışmına uğramış. Swift ile çok iyi arkadaş olan ünlü şarkıcıya “Bunu Taylor’a nasıl yaparsın!”, “Bu paylaşımı yaparken hiç utanmadın mı?” gibi pek çok tepki gelmiş.

Konunun en başına dönersek… 2009 yılında düzenlenen video müzik ödüllerinde Taylor Swift ödül aldı. Teşekkür konuşmasını yapmak için sahneye çıktığında ise bir anda Kim Kardashian’ın eşi eski rapçi, yeni moda tasarımcısı olan Kanye West bir anda sahneye fırladı ve Swift’in ödülü hak etmediğini, ödülü Beyonce’nin alması gerektiğini söyledi.

Yaptığı hareketten dolayı gerek piyasada gerek müzikseverler tarafından adeta dışlanan Kanye, özür diledi ve suçu menajerine attı. Konu o dönem kapandı sandık… Ta ki 58’inci Grammy Ödülleri’ne kadar…Gecede ödül alan Taylor Swift, yaptığı teşekkür konuşmasında “Etrafta başarınıza engel olmaya çalışan bir sürü insan var. Bu insanları engellemenin en güzel yolu, işinize bakmak” dedi. Konuşmayı üstüne alınan Kanye, 2016 yılında Famous şarkısını çıkardı ve şarkının sözleriyle açık bir şekilde Swift’e hakaret etti. Kim Kardashian ise bu dönemde eşinin en büyük destekçisi oldu ve eşine saldıran kim olursa olsun her zaman pençelerini çıkaracağını açıkladı.

Taylor Swift

Günümüze dönersek… Selena Gomez de bu olaylar yaşanırken Taylor Swift’in en büyük destekçisiydi. İşte, Kim Kardashian’ın korse markası Skims’e destek için selfie çekmesinin akabinde, tepki görmesinin nedeni de buydu… Yaptığının farkına varan Gomez, hemen Taylor ile olan fotoğrafını paylaştı ve şu notu yazdı: “Her ne pahasına olursa olsun benim dostum. Bu kız için gerekirse ölürüm. Sen benim daha iyi bir insan olmamı sağlıyorsun. Her zaman senin yanındayım.”

Selena Gomez