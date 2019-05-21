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SELEN HAMDİ'Yİ BOŞUYOR MU?

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SELEN HAMDİ'Yİ BOŞUYOR MU?
AMERİKA SEYAHATİNİ UZATTI AKILLAR KARIŞTI

Bundan beş yıl önce Nisan ayında başlayan evliliklerini, mutlu bir şekilde sürdüren oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı eşi Selen Görgüzel'in evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor.Görgüzel’le yaptığı evlilik sonrasında bambaşka bir görüntüye bürünen ve geçirdiği ameliyat sonrasında onlarca kilo veren Hamdi Alkan’ın evliliğinde zor dönemler yaşadığı iddia edildi. Alkan ve eşi Selen Görgüzel’in birlikte katıldıkları etkinliklerde yaptıkları açıklamalar ve Hamdi Alkan’ın eşinin kıyafetiyle ilgili kullandığı eleştirel ifadeler hafızalardaki yerini korurken, Selen Görgüzel’in albüm çıkardıktan sonra yaptığı ‘kendi ayaklarımın üzerinde başarıyla duruyorum kimseye ihtiyacım yok’ tadındaki açıklamaları çiftin evliliğinin kötü gittiği şeklinde yorumlanmıştı.

AMERİKA SEYAHATİNİ UZATTI AKILLAR KARIŞTI

Tüm bu yaşananlar sonrasında ikilinin arasına kara kedi girdiği ve şimdilerde kızını Amerika’da bir okula yerleştirmek üzere bulunan Selen Görgüzel’in tatil dönüşü eşiyle masaya oturarak ilişkilerini sonlandırabileceği iddia edildi. Selen Görgüzel Amerika’dan birbirinden keyifli paylaşımlar yaparken evliliklerinin yolunda gittiği yönünde açıklamalar yapmaksa eşi Hamdi Alkan’a düştü. Alkan şu ifadeleri kullandı: ‘Elinizde haber yoksa boşanayım, sansasyon mu arıyorsunuz, hayır öyle bir durum yok, yüzüğüm parmağımda'

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