Selen Görgüzel sosyal medyayı salladı!

Yönetmen Hamdi Alkan’ın oyuncu eşi Selen Görgüzel sosyal medyadan cesur bir fotoğraf paylaştı.

Selen Görgüzel (39) sahilde birbirinden iddialı fotoğraflar çekmiş, 90’ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik’in yıldızı Pamela Anderson’a benzetilmişti.

Eşi Hamdi Alkan da “Güzel olmuş” demişti.

Hamdi Alkan bu yorumu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Görgüzel de bu eleştirenlere sert çıkarak, "Karısına çoluğuna çocuğuna hatta kendi kanından olmadığı halde öz evladı gibi evladıma aslanlar gibi sahip çıkan, kadına beden değil insan olarak bakan hayat felsefesi ailesinin ve ülkesinin mutluluğu olan adam, gavat değil kahramandır!" açıklamasını yaptmıştı.

Hamdi Alkan da eşinin cesur paylaşımlar yapmasına izin vermesi eleştirilerine cevap vererek, "Kadın spor yapıyor, sağlıklı görünüyor. Verdiği fotoğrafın anlamı çok açık: Spor yapan, sağlıklı, dinç bir anne. Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım? Böyle mi mutlu olacaksınız? Hayır, bunu yapmayacağım. Dünya yeterince kötü." dedi.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, bu sefer de derin dekolteli fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncuya beğeni yağdı.