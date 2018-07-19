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Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'ı eleştirenlere sert çıktı

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Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'ı eleştirenlere sert çıktı
Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” demişti. Hamdi Alkan bu yorumu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Görgüzel de bu eleştirenlere sert çıktı

Selen Görgüzel  sahilde birbirinden iddialı fotoğraflar çektirdi. Sahilde çektirdiği fotoğraflar, 90’ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik’in yıldızı Pamela Anderson’ın pozlarını anımsattı.

Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” demişti. Görgüzel eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere şu sözlerle sert çıktı:

Karısına çoluğuna çocuğuna hatta kendi kanından olmadığı halde öz evladı gibi evladıma aslanlar gibi sahip çıkan, kadına beden değil insan olarak bakan hayat felsefesi ailesinin ve ülkesinin mutluluğu olan adam, gavat değil kahramandır!

Birinin kalbini kırarsam yalan konuşur kul hakkı yer, dedikodu yaparsam, işte o zaman tepki verir benim kocam. Terbiyesizce hakaret etmeyi kendince hak gören bastırılmış zavallı zihniyetleri Allah'a havale ediyorum. 

Size namus anlayışınızla mutluluklar dilerim ama maalesef mutlu değilsiniz olamazsınız da. Her fırsatta kin ve öfke, kusuyorsunuz. Yazık size çok yazık!

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