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SELEN GÖRGÜZEL ALKAN’DAN KIZI İLKNAZ’IN FOTOĞRAFINA ‘KARDEŞİM’ YORUMU!

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SELEN GÖRGÜZEL ALKAN’DAN KIZI İLKNAZ’IN FOTOĞRAFINA ‘KARDEŞİM’ YORUMU!
Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, annesiyle birlikte katıldığı düğünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu karenin altına annesi Selen'in yaptığı yorum dikkat çekti.

İş adamı Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam evlendiler. Genç çift, ilk dansı Tarkan'ın “Beni Çok Sev” şarkısı eşliğinde yaptı. Daha sonra sahneye çıkan Ebru Güneş ile beraber Tarkan düet yaptı. Konukları hayran bırakan düğüne adeta ünlü akını yaşandı.

KIZININ PAYLAŞIMINI YORUMSUZ BIRAKMADI

Kalabalık bir davetli listesi olan düğünde boy gösteren isimler arasında Selen Görgüzel Alkan ve kızı İlknaz da vardı. Geceye katılanlardan büyük övgü alan ikiliden İlknaz, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Genç kız bu paylaşımda herhangi bir yorumda bulunmazken annesi Selen Görgüzel Alkan, kızıyla birlikte göründüğü o kareye “Kardeşim” notunu düştü ve nazar boncuğu ile kalp emojisi koydu.

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