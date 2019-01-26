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Sel'e kapılan nişanlı çiften acı haber

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Sel'e kapılan nişanlı çiften acı haber
Türkiye; Antalya'da hortumun otomobiliyle denize sürüklediği Buse Acar'a ağlarken, bir acı haber de bu sabah Bodrum'dan geldi..

 Gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası nişanlı çift sel sularına kapıldı. Sele kapılan Billur Atik'in cesedine ulaşılırken nişanlısı Çağlar Bencik için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. 
Bodrum’u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Mumcular Mahallesinde sele dönüştü. Gece saatlerinde bir nişan merasiminden otomobilleri ile dönen 27 yaşındaki Çağlar Bencik ile iki aylık nişanlısı Billur Atik, Akarca Mevkiinde taşan dereye kapıldı. Mumcular Mahallesi Akarca Mevkinde araçları su alarak stop eden çift bir anda suların yükselmesiyle akıntıda sürüklenmeye başladı. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşın haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Belediye ve AKUT ekipleri geldi
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan ilk kurtarma çalışmalarında, öğretmen olan 23 yaşındaki Billur Atik’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bencik’i arama çalışmalarını sürdürüyor. Talihsiz çift önümüzdeki yıl evlenme planları yaptıkları öğrenildi. Derenin başına gelen Bencik yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

Öte yandan taşan Akarca Deresi nedeniyle çevredeki bir sera yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı ve elektrik direkleri devrildi. 
 

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