Selçuk Yöntem: Zuhal ile Londra’da sokakta kaldık

Selçuk Yöntem, Esra Oflaz Güvenkaya’nın ‘Senin Mucizen’ programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan Yöntem, ilk eşi Zuhal Olcay’la Londra maceralarını da anlattı.

Selçuk Yöntem, “Senin Mucizen” programında özel hayatı hakkında merak edilenleri anlattı.

1976 yılında ilk evliliğini Zuhal Olcay’la yapan Yöntem, “Zuhal ile konservatuvardan sonra Londra’ya gittik. Garsonluk da yaptık, bulaşık da yıkadık. Londra’da yaşadığımız evde soba arızası yüzünden elektrik sistemi yandı. Ev sahibi evi boşaltmamızı istedi. Sokakta kaldık” diye konuştu.

İstanbul’a döndükten sonra evliliklerinin bittiğini dile getiren oyuncu, “İstanbul’a döndükten 2-3 yıl sonra da ayrıldık. Ama hâlâ çok iyi dostuz. İkinci evliliğimi Cihan Yöntem’le yaptım” diye konuştu.