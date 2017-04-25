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Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden aynı projede

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Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden aynı projede
İki usta oyuncu yıllar sonra aynı projede buluştu.

Ünlü Oyuncu Selçuk Yöntem aralarında Nebahat Çehre, Cihan Ünal ve Selçuk Kaya’nın yer aldığı Marmara Forum Kristal Kamera Kısa Film Yarışması'na Juri üyesi olarak dahil oldu.

Geçen yıl ilk kez hayata geçirilen proje, bu yıl yeni jüri üyesi ile yoluna devam edecek.

Üniversiteli öğrenciler arasında yapılacak olan yarışma ‘Özgün’ kategorisinde ki tüm filmlere ev sahipliği yapacak. Juriden en yüksek puanı alan 5 kısa film yönetmenleri, 5 farklı ünlü isimle tekrar kısa film çekecekler. 5 Üniversiteli yönetmenin çektiği kısa filmler Eylül ayında özel bir gala ile basına tanıtılacak. Juri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan kısa film yönetmeni Cannes Film Festivaline katılma hakkı kazanacak.

Türkiye’nın efsane dizisi Aşk-ı Memnu’dan sonra ilk kez Nebahat Çehre ile aynı projede buluşan Yöntem, ‘Bu kadar özel bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum.’ dedi.

Nebahat Çehre proje ile alakalı ‘ Geçen yıl başarılı bir şekilde tamamladığımız projemize bu yıl sevgili Selçuk Yöntem de dahil oldu. Aşk-ı Memnu’dan sonra ilk kez bir aradayız. Geleceğin yönetmenlerini birlikte yönlendirmeye çalışacağız.’ Dedi.

Cihan Ünal: ‘Projemiz artık gelenekselleşti. Başarısı kendi sınırlarını aşarak Avrupa’da da büyük ses getirdi. Bu yıl bizim için uzun bir maraton olacak. Selçuk Yöntem ile bir arada olmak aynı projede yer almak büyük keyif.’ dedi.

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