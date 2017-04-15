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Selçuk İnan'ın acı günü! Cenazeye Sabri Sarıoğlu da gitti

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Selçuk İnan'ın acı günü! Cenazeye Sabri Sarıoğlu da gitti
Selçuk İnan ile Sabri Sarıoğlu arasındaki gerginlik dün de sürdü. Kaptan Selçuk'un kayınpederinin cenazesine tüm takım katılırken, sadece Sabri yoktu. Ama tecrübeli futbolcu son anda takım arkadaşını acı gününde yalnız bırakmadı. Buzları eritecek adımı at

Sabri yine Selçuk İnan’ı yalnız bıraktı derken vefasını gösterdi!.. Galatasaray’da iki futbolcu arasındaki küslük artık ayyuka çıkarken Sabri Sarıoğlu, kötü gününde de takım arkadaşının acısını paylaşmayı unutmadı.

Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan’ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş’ın cenaze törenine Galatasaraylı futbolcular katılarak takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.


 

YABANCILAR DA ORADAYDI


Sneijder, Bruma, Chedjou, Carole dahil yabancı futbolcular da kaptanlarının acısını paylaşmak adına Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan’ın düğününde olduğu gibi acı gününde de yanında olması ikilinin arasındaki buzları eritti. 



İki futbolcu kaptanlık bandı yüzünden tartışmış ve araları bozulmuştu.

Cenaze törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı kırmızılı kulübün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve spor dünyasının önemli isimleri katıldı.

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