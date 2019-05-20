  • BIST 86.578
  • Altın 247,422
  • Dolar 6,0174
  • Euro 6,7183
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

SELAM YOK TOKALAŞMAK YOK

»
SELAM YOK TOKALAŞMAK YOK
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli'nin tokalaşmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile selamlaştı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm liderler Tütün İskelesi'nde birlikte poz verdi. Dikkat çeken detay ise Bahçeli ile Kılıçdaroğlu'nun tokalaşmaması oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun." demişti.

BAHÇELİ YANIT VERMİŞTİ

Bahçeli  ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt olarak ''Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş'' ifadelerini kullanmıştı.


 
TOKALAŞMADILAR

Bugün ise törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli'nin tokalaşmadığı görüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SAHTE DİPLOMALI GAZETECİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:00
  • YENİ EVE TAŞINDILAR20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:52
  • BEREN SAAT'TEN KAFAMIZ RAHAT MESAJI20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:46
  • ORAKÇIOĞLU HALASINI KAYBETTİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39
  • Dünya Şeyma'nın umrunda değil20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:17
  • GÜLBEN ERGEN EVLENİYOR MU?20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:08
  • FATİH TERİM'İN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:02
  • HASTAYA BAK HASTAYA20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:55
  • CHP'DEN O FOTOĞRAFA ELEŞTİRİ GELDİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:23
  • PELİN ÖZTEKİN BİKİNİYE GİRDİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim