  • BIST 88.686
  • Altın 250,582
  • Dolar 6,2282
  • Euro 6,9972
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

"Selam Safi! Beni listenin en başına al"

»
"Selam Safi! Beni listenin en başına al"
Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu’na destek vermesinden dolayı kendisini kayıt adı altında listeye alan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’ye kendisine ait sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, YSK’nın kararıyla seçimlerin iptal olmasından sonra açıklama yaparak ünlü isimlerden destek beklediğini söyledi. Bunun üzerine birçok ünlü isim #herşeygüzelolacak etiketiyle İmamoğlu’na destek oldu

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi “Kayıt” notuyla Twitter hesabından paylaştı.

“BENİ LİSTENİN BAŞINA AL”
İmamoğlu’na destek veren ünlü isimlerin başında gelen manken Didem Soydan ise, Safi’nin listesine tepki gösterdi. Soydan, Muhammet Safi’nin hazırladığı listeyi şu notla paylaştı:Selam Safi. İstersen gezi öncesinde, gezi anında ve sonrasında da karşı olduğuma dair tweetlerim var birini bile silmedi. Beni listenin en başına al. #herşeyçokgüzelolacak” notuyla paylaştı.

didemsoydantwt09052019a1jpg.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AVM LERİN SAATLERİ DEĞİŞTİ.09 Mayıs 2019 Perşembe 17:12
  • TEM OTOYOLUNDA TIR DEVRİLDİ09 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
  • "Selam Safi! Beni listenin en başına al"09 Mayıs 2019 Perşembe 16:14
  • FİTNESS HOCASI SEX CİNAYETİ'NE Mİ KURBAN GİTTİ?09 Mayıs 2019 Perşembe 15:24
  • TRAFİKTE BALTALI KAVGA09 Mayıs 2019 Perşembe 15:21
  • KENE TEKLİKESİ GELİYOR09 Mayıs 2019 Perşembe 15:18
  • ALINAN ÖNLEMLER İŞE YARAMIYOR09 Mayıs 2019 Perşembe 14:32
  • Cemiyetin gözde isimleri iftarda!09 Mayıs 2019 Perşembe 14:28
  • Emekli Tümamirel Cem Gürdeniz'den dikkat çeken sözler!09 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
  • İMAMOĞLU'NUN MASASINDAKİ ANKET SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ09 Mayıs 2019 Perşembe 13:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim