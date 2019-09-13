SELAHATTİN DEMŞRTAŞ, NE ZAMAN TAHLİYE OLACAK?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Aydın Erdoğan, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karardan sonra müvekkilinin tahliyesi önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek, "Demirtaş'ı dışarıda özgür olarak görme şansı

Medyafaresi.com'un haberine göre; Rudaw'a konuşan Demirtaş'ın avukatlarından Aydın Erdoğan, müvekkilinin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı dosyada mahkemenin 2 Eylül günü tahliye kararı verdiğini, savcılığın 'yeniden tutuklama' talebiyle itirazının da bir üst mahkeme olan 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi.

"Bundan sonra Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kalması için bir sebep kalmadı" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere Sayın Demirtaş’ın daha önce bir konuşmasından dolayı aldığı 4 yıl 8 aylık bir cezası vardı. O cezanın karşılığını halihazırda yatmış bulunuyor. Yani bugün Türkiye’de mevcut yürürlülükteki yasalara göre şu anda ona verilen cezasını yatmış durumdadır. Bazı bürokratik işlemler var, gecikmeler oluyor. Bizim elimizde olmayan nedenler, bizim tam olarak bilemediğimiz nedenler var. Ama her an Sayın Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak görme şansımız var artık. Şu anda bir engel kalmadı artık."