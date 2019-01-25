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Selahattin Demirtaş'ın davası ertelendi. Tutukluluğuna devam kararı verildi

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Selahattin Demirtaş'ın davası ertelendi. Tutukluluğuna devam kararı verildi
HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması üçüncü gününde devam eti. Savcının talebi üzerine mahkeme Demirtaş’ın tutukluluğunun devam kararı verdi.

(HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasının yapılmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü Salonu’nda devam edildi.

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses, Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada “Tahliye talebinde bulunmuyorum” dedi.

Savcı ise Demirtaş’ın tutukluluğun devamına karar verilmesi talep etti. Mahkeme savcının talebi üzerine tutukluluğa devam kararı verdi. Duruşma 24-25 Nisan tarihlerine erteledi.
Selahattin Demirtaş, “Örgüt kurma ve yönetme”, “Örgüt propagandası” ve “Suç ve suçluyu övme” iddialarıyla hakkında 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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