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Selahattin Demirtaş aylar sonra ilk kez hakim karşısında

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Selahattin Demirtaş aylar sonra ilk kez hakim karşısında
HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Demirtaş, cezaevine konulduğu Kasım 2016'dan bu yana ilk kez bir duruşmaya katıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. 

DEMİRTAŞ 4. DURUŞMAYA KATILDI 
Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz yargılanan sanık Selahattin Demirtaş getirildi.

Duruşmada Demirtaş'ı çok sayıda avukat temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil ediyor.

Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDPmilletvekilleri ve CHP milletvekillerinin yani sira Selahattin Demirtaş'ın  eşi Başak Demirtaş ile  çok sayıda  izleyici  takip ediyor.  

Duruşma salonu tamamen dolarken bazı izleyiciler salon dısışında kaldı. Salona giren Demirtaş izleyicilere el salladı. Jandarma Demirtaş'ın etrafında etten duvar ördü. 

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor. 

Demirtaş'ın  “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Selahattin Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 Kasım 2016 tarihinde Edirne Cezaevi'ne konulmuştu. 

ADLİYE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Öte yandan Selahattin Demirtaş'a destek olmak için gelen bir grup da 'Selahattin Demirtaş onurumuzdur" şeklinde slogan attı. Grubun bekleyişi sürerken, adliye önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. 

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